Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: TIR'da 80 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

Kayseri emniyeti ihbarı değerlendirerek düzenlediği operasyonda arama yaptığı tırda 80 kilogram sentetik uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

KAYNAK: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: TIR'da 80 kilogram uyuşturucu madde yakalandı

Kayseri'de bir tırın dorsesinde 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KENTİN GİRİŞİNDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Takibe aldıkları bir tırı kent girişinde durduran ekipler, araçtaki P.H. ve K.Y'yi gözaltına aldı.

Tırın dorsesinde narkotik köpeklerle yapılan aramada 80 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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