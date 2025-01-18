Kayseri'de zehir operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde K.T. (25), A.E.C. (26) ve K.A. (22) yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramada ise 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.