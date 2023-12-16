Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı
Kayseri'de 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarında meydana gelen olayda, Aynı yönde seyir halinde olan M.C. yönetimindeki 06 EC 9257 plakalı otomobil, İ.A. yöntemindeki 34 CGB 112 plakalı otomobil, E.D. yönetimindeki 38 AHC 610 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 38 LG 701 plakalı TIR ve N.M.'nin kullandığı 38 E 5663 plakalı TIR çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle 38 E 5663 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan pancarlar yola savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

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