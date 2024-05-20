Kayseri'deki 350 yaşındaki Çınar

Kaynak: İHA
Kayseri'deki 350 yaşındaki Çınar
Kayseri'de şehrin en işlek caddesinin orta refüjünde yer alan 350 yaşındaki dev çınar havadan dron ile görüntülendi.

Kayseri'nin simgelerinden biri haline gelen, Düvenönü Park Caddesi'nin orta refüjünde yer alan 350 yaşındaki doğu çınarı, her gün binlerce kişinin geçtiği bu caddeye tarihî bir değer katıyor. Şehrin gelişimine 3.5 asırdır tanıklık eden bu çınar, 2004 yılında Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "anıt ağaç" olarak tescillendi. Boyu 23 metre, gövde çapı 1.56 metre ve tepe tacı 20 metre olan bu anıtsal çınar, havadan görüntülendiğinde görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise, belirli aralıklarla bu tarihi ağacın bakımını titizlikle yürütüyor.

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