Kayseri’deki kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Vahti Ş. ile Hava Ş. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı Hurdaya dönen kazada Vahti Ş, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Vahti Ş.'nin kullandığı 06 BKE 168 plakalı otomobil, İldem Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde park halindeki 38 UA 378 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde sıkışan sürücü Vahti Ş. ile Hava Ş. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Vahti Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Hava Ş. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vahti Ş.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’deki kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’deki kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’deki kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’deki kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’deki kazada otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 yaralı

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