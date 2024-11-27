Kayseri’deki komşu kavgasında kan aktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’deki komşu kavgasında kan aktı

Kayseri’de aynı binada oturan komşu kavgasında kan aktı. İddiaya göre A.C isimli kişi, tartıştığı komşusu M.Ö karnından E.Ö’de bacağından vurarak alay yerinden kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İ

ddiaya göre, aynı apartmanda komşu olan A.C. ile M.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C., üzerinde bulunan tabanca ile M.Ö.'yü karnından, aynı evde bulunan E.Ö.'yü ise bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’deki komşu kavgasında kan aktı

Kayseri’deki komşu kavgasında kan aktı

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