Kayseri'den acı haber! Selde kaybolan Muhittin Saraç’ın cesedi 15 saat sonra bulundu

Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü ve ilçede geniş çapta maddi hasara yol açtı, birçok evi su bastı. Köy yolunun bazı bölümlerinde heyelan meydana geldi ve araçlar ile vatandaşlar mahsur kaldı.

Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda Arama Kurtarma ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan yaklaşık 8 araç ve 40 vatandaşı kurtararak güvenli bölgeye tahliye etti.

Sel sularına kapılan bir otomobildeki Muhittin Saraç’tan haber alınamadığı bildirildi. JAK, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı su altı arama ekipleri ile birlikte yaklaşık 280 arama kurtarma personeli bölgede arama çalışmaları yaptı.

Saraç’ın cenazesi, otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Saraç’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.