Kayserililer Filistin’e destek için yürüdü

Sivas Caddesi'nde toplanan dernek üyeleri ve vatandaşlar, Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Aksa Tufanı Operasyonu'nun birinci yıldönümünde, Filistin'deki şiddetin sona ermesi çağrısında bulundular.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Avukat Fevzi Konaç, Gazze'ye ilk bombanın düştüğü günden bu yana 50 bine yakın insanın katledildiğini belirtti. Konaç, "Birleşmiş Milletler, Avrupa, İslam ülkeleri ve Arap Birliği sessiz kaldı. İnsan hakları ve adalet kavramları iflas etti. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işliyor. Lübnan, Suriye ve İran da hedefte. Yemen bombalanıyor, direniş komutanları suikastla öldürülüyor. İsrail, Ortadoğu'yu büyük bir savaşa sürüklemeye çalışıyor. Vicdanlı insanlar ve üniversite öğrencileri Gazze'yi protestolarla destekliyor, ancak İslam dünyası sadece kınıyor. Bizler zalimin karşısında, mazlumun yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yürüyüşe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve vatandaşlar katıldı.