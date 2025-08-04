Kayserispor Başkanı'ndan bilet çıkışı: 'Galatasaray maçında daha yüksek olacak'

Süper Lig'in birinci haftasında Kayserispor, 10 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Sarı kırmızılı kulübün açıkladığı bilet fiyatları sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Maçta en ucuz bilet 2838 liradan satışa sunulurken en pahalı biletin fiyatı da 5838 lira olarak belirlendi. Misafir tribününün bilet fiyatı ise 3689 lira oldu.

'BU RAKAMLAR YÜKSEK DEĞİL'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, bilet fiyatlarıyla ilgili eleştirilere katılmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bilet fiyatlarını bu şekilde belirledik. İsteyen gelir istemeyen gelmez. Kaldı ki Beşiktaş'ın iç saha maçlarına bakın onlarda buna yakın rakamlar. Anadolu kulüpleri olarak borcumuz çok fazla bu maçlardan elde edeceğimiz gelir çok önemli.

Gurbetçilerin şehrimizde tatilde olduğu bir dönemde önce Beşiktaş, 3.hafta da Galatasaray ile evimizde oynayacak olmak bizim için avantaj. Bu rakamlar yüksek değil.

Kadrosunda maliyeti 100 milyon Euro'ları bulan Galatasaray ile oynayacağımız 3.hafta maçında bilet fiyatları Beşiktaş maçından daha da yüksek olacak. Bunu da şimdiden belirteyim."