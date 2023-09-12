Kayserispor Çağdaş Atan için UÇK'ya gidiyor

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor'dan ayrılıp Başakşehir ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan ile ilgili konuştu. Çamlı, Atan için UÇK'ya gideceklerini söyledi.

Kayserispor Çağdaş Atan için UÇK'ya gidiyor

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, eski teknik direktörleri Çağdaş Atan hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Çamlı, Çağdaş Atan'ın ayrılık sürecini sert bir dille eleştirdi.

İşte Çamlı'nın açıklamaları;

-Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına 'Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?' demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca 'transfer yasağının kaldırılmamasını' gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Bebek ürünleri satılan mağazalardan hırsızlık yapan 3'ü kız kardeş 4 şüpheli tutuklandı Yaşam
Bebek ürünleri satılan mağazalardan hırsızlık yapan 3'ü kız kardeş 4 şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin soruya yanıt: Başarılıysa neden değiştirilsin? Güncel
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin soruya yanıt: Başarılıysa neden değiştirilsin?
Romanya Sırbistan maçında ortalık karıştı. Açılan pankart maçın önüne geçti Spor
Romanya Sırbistan maçında ortalık karıştı. Açılan pankart maçın önüne geçti
Hindistan'da Nipah virüsü nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti Dünya
Hindistan'da Nipah virüsü nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti
Terörü geçen piyasa anarşisi!... Yazarlar
Terörü geçen piyasa anarşisi!...
Süleyman Soylu neden sessiz? Yazarlar
Süleyman Soylu neden sessiz?
ABD’nin tuzağı ve Ermenistan Yazarlar
ABD’nin tuzağı ve Ermenistan