Kayserispor Çağdaş Atan için UÇK'ya gidiyor

Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, eski teknik direktörleri Çağdaş Atan hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Çamlı, Çağdaş Atan'ın ayrılık sürecini sert bir dille eleştirdi.

İşte Çamlı'nın açıklamaları;

-Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına 'Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?' demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca 'transfer yasağının kaldırılmamasını' gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı.