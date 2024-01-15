Kayserispor Galatasaray maçını anlatan fotoğrafı paylaştı

Kayserispor’un, Galatasaray'a 2-1 kaybettiği mücadelenin sonrasında hakem Atilla Karaoğlan’a yönelik eleştirileri gündeme geldi.

Kayserispor maçın hemen ardından yaptığı bir paylaşımda, Dries Mertens’in Karaoğlan’a sarıldığı anın fotoğrafını yayınladı.

Ve bu görüntü üzerinden “Endişeye mahal yok endişeye” ifadesiyle hakeme olan tepki dile getirildi.

Kayserispor’un teknik direktörü Recep Uçar, Galatasaray karşısında yaşanan 2-1’lik mağlubiyetin ardından takımının performansını değerlendirdi.

Uçar, Galatasaray gibi güçlü bir rakip karşısında alınan sonucun hayal kırıklığı yarattığını, ancak takımının gösterdiği mücadeleden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

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Maçın penaltı kararları hakkında ise Uçar, fazla yorum yapmak istemediğini, ancak puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Kayserispor’un zor bir dönemden geçtiğini ve bu süreci atlatmak için seri galibiyetler elde etmeye çalışacaklarını vurguladı.

Uçar, Galatasaray’ı galibiyetleri için tebrik etti ve Kayserispor’un Kayseri için ne kadar değerli bir marka olduğunun altını çizdi.