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Çağdaş Atan: Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, 2-1 kazanılan Giresunspor maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 23:51
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Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan'dan açıklamalar

Çağdaş Atan: Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik
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Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, depremlerden dolayı üzüntülü olduklarını söyledi.

Atan, karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi olduklarını, net pozisyonlara girdiklerini aktararak, "Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. İkinci yarıda istemediğimiz bir oyun oynadık. İkinci yarıda skoru koruma ağırlıklı oynadık." ifadelerini kullandı.

Onur Bulut'un takımdan ayrıldığını, en iyi oyuncularından birini kaybettiklerini vurgulayan Atan, "Bu süreç bizim için sancılı geçecek. Bunun farkındayız. İlk yarıda oynadığımız oyunu 90 dakikaya yaymaya çalışacağız." diye konuştu.

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