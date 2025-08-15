Kayserispor'a dev sponsor! İmzalar atıldı

Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkalın, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bir araya geldiği ZE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ile 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Zecorner ile Kulübümüz arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı



Kayserisporumuz ile Zecorner arasında 2025-2026 sezonu için geçerli olacak isim sponsorluğu anlaşması RHG Enertürk Enerji Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda imzalandı.



Törene Başkanımız Nurettin Açıkalın,… pic.twitter.com/QPtAM0bOmZ — Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) August 15, 2025

Açıkalın, burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un marka değerini daha da yukarıya çıkartmak adına çok önem verdikleri işbirliğini kamuoyuna tanıttıklarını söyledi.

Zecorner firmasıyla isim sponsorluğu adı altında birliktelik yaşayacaklarını belirten Açıkalın, "Kayserispor, gerek saha içinde gerekse saha dışında büyük mücadeleler veriyor. Zaman zaman yaptığımız birlik ve beraberlik çağrıları bu anlamda karşılık bulmuş oluyor. Birlikte güçlü olduğumuzu bütün futbol kamuoyuna ispatlamış durumdayız. Daha güzel ve başarılı günlerin Kayseri ve Kayserispor'umuz için gelmesi adına birlikte sırt sırta vererek çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.