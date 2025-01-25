Kayserispor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Bu mağlubiyet sonrasında Sivasspor Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

KAYSERİSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bellona Kayserispor Kulübü

BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİM DEMİŞTİ

Sivasspor maçının ardından Sinan Kaloğlu istifa konusunda "Bir kesim bizi eleştiriyor. Haklılar ama biz de insanız. Bu takımı 3-4 puandan 16 puana getirdik. Biz de değerlendirme yapacağız. Başkanla görüşeceğiz, yapılması gereken ne varsa konuşacağız. 24 saat kulüpte zaman geçiriyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bizden önce 22 maçta 1 galibiyet almış takımla bu kadarını yapabildik ama bizim de hak etmediğimiz şeyler gelişiyor." ifadelerini kullanmıştı.