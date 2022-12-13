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Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş gelişme. Kayserispor'dan açıklama geldi

Beşiktaş'ın istediği isimlerden biri olan Kayserisporlu Onur Bulut hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:54
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Kayserispor'dan açıklama geldi. Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş gelişme

Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş gelişme. Kayserispor'dan açıklama geldi
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Beşiktaş'ın da istediği, teknik direktör Şenol Güneş'in de açıkladığı Onur Bulut'un Antalya kampında Kayserispor'la tekrar anlaştığı duyurulmuştu.

Ancak daha sonra Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Elyasa Süme açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor Kulübü'nün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşemsi sezon sonunda sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir."

Bu gelişmelerin ardından Kayserispor Kulübü'nden bir açıklama daha geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan vekili Ali Çamlı, 28 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalanacağını belirtti.

Çamlı, Onur Bulut'un yanı sıra Emrah Başsan ile de her konuda anlaştıklarını ve bu hafta 2 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

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