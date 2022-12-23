Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan açıklaması

Kayserispor'da yeni yönetimden teknik direktör Çağdaş Atan'la ilgili ilk açıklama geldi.

Basın Sözcüsü Samet Koç, eski başkan Berna Gözbaşı'nın kulüpten ciddi bir alacağı olduğunu belirtirken, teknik direktör Çağdaş Atan ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

Koç, şöyle konuştu:

"Ben bu görece bir Kayserispor taraftarı olarak geldim. Kapalı Kale taraftar grubumuzun bir üyesiyim. Atkılılar ve kravatlılar olarak bir ayrım yapılıyor genelde, bu yüzden ben de atkıyı hiçbir zaman çıkarmadığımı belirtmek istiyorum.

Ligde Çağdaş Atan hocayı beğenmeyecek bir kulüp yoktur. Biz de bu şerefe nailiz şuan. Kendisiyle de sözleşmeyi tabii ki de uzatacağız, buna şüphe yok. Kendisini çok seviyoruz ve uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Çağdaş hocayla da görüşmelerimiz sürüyor zaten fakat henüz tamamlanmamış bir süreç varken ortaya atılan haberleri biraz acemi olarak görüyorum. Prensipte bir anlaşma olsa da netleşmiş bir süreç yok, zira hocamızın da düşünceleri önemli. O yüzden bu haberleri kulübümüz açıklasa daha şık olur.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı alabilseydik, ciddi bir gelir elde edecektik. Planımız da bu yöndeydi ama maalesef olmadı. Şu an bütün kulüplerimiz ekonomik bir kriz yaşıyor. Bunun sebebi ne yönetimler, ne başkanlar. Tek sebebi; ülkemizdeki kur farkı. 2-3 yıl önce yayın gelirleri kulüpleri biraz daha rahatlatabiliyordu ama son dönemde harcamalarını bile çıkaramıyorlar maalesef. Transfer tahtasını açmak için çaba gösterecelerini vurgulayan Kayserispor yöneticisi, "Kadroların da büyük kısmı yabancı oyunculardan oluştuğu için, ödemeleri de zorlaştırıyor. Tabii ne olursa olsun bizim amacımız tahtayı açabilmek olacaktır. Çünkü transfersiz takım, susuz bitki gibidir. Bu anlamda elimizden geleni yapacağız.

Şehrin de yönetimin de Berna Gözbaşı'na karşı olumsuz hiçbir düşüncesi yok. Bu bir bayrak devri oldu sadece, biz de Berna başkanın bıraktığı yerden bayrağı taşımaya çalışacağız. Berna Gözbaşı'nın da sponsorluk dışı kendi cebinden ciddi ödemeleri oldu, haliyle kulüpten alacakları da var kendisinin. Kayserispor, şehrimizin en büyük marka değerini taşıyor. Bu anlamda bizler de elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz şehrimizin takımına."