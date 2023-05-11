Kayserispor'dan flaş Çağdaş Atan açıklaması

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, kulübün “YouTube” kanalında soruları cevapladı.

Koç, Çağdaş Atan'la ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

“Türk futbolunun yetiştirdiği ender karakterlerden birisi. Hem oyun sistemi anlamında hem karakter anlamında benim çok beğendiğim bir hoca. Bütün Süper Lig takımlarının başında olması istenen bir hoca. Buna federasyon yönetimleri de dahil. Milli takımlardan bile teklif almış birisi.

Biz Çağdaş Hoca’mla tabii ki ilanihaye çalışabilecek potansiyelde bir kulüp değiliz. Çağdaş Atan çok daha büyük kulüplere gidecek, Avrupa’ya gidecek, biz bunun farkındayız.

Ancak şu an kendisiyle çalışmanın açıkçası keyfini yaşıyoruz. Çok da mutluyuz. Kendisini çok seviyoruz. Hem İstanbul takımlarından hem diğer kulüplerden çok fazla teklif var kendisine.

Biz kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. Çağdaş hocam 3 yıl dolmadan bizden ayrılacaksa, ancak Avrupa’ya giderse bizim mutlu bir şekilde gönderebileceğimizi söyleyebilirim. Bunun haricinde İstanbul kulüplerine giderse, açıkçası üzülürüz. Bu yüzden biz bir destan yazarak bu üç yılı tamamlamak istiyoruz. Gerçekten çok güzel günleri hak ediyor.”