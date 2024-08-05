Kayserispor'dan istifa açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor'dan istifa açıklaması

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın Kayserispor'dan ayrıldığı haberleri üzerine Sarı Kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Bellona Kayserispor, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Burak Yılmaz hakkında basında yer alan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Değerli hocamız Burak Yılmaz görevine devam etmektedir. Geçen sezonun ortasından bu yana kendisiyle uyum içinde çalışıyoruz. Bu tür kasıtlı ve fitne amaçlı iddiaları doğru bulmuyoruz.

Kim tarafından yapılırsa yapılsın, Kayserispor'da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek için fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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