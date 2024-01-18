'Kayserispor'un üzerinde karabulutlar var'

Süper Lig ekibi Kayserispor; Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda karşı karşıya geldiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilip elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, son dönemde kulübün üzerinde karabulutlar olduğunu söyledi.

Recep Uçar şöyle konuştu: "90+4'te saçma bir geçişten yediğimiz golle kaybettik. Çok bir şey söylemeyeceğim. Çocuklar emek verdiler, ama olmadı. Üzerimizde kara bulutlar var. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Üzüntümün en büyük kaynağı da gerçekten bu takıma çok gönül veren insan var. Bugün gencecik çocuklar destekliyordu. Umarım bir an önce toparlanıp pazartesi günü bizim için hayati önemli olan İstanbulspor maçıyla ligde tekrar iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz."