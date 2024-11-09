Kayyum atanan Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya 10 tutuklama

Kaynak: İHA
Kayyum atanan Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya 10 tutuklama

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Son Haberler
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
Tarihi eserleri satamadan yakalandı
İsrail Suriye’yi vurdu! Çok sayıda asker yaralandı
İsrail Suriye’yi vurdu! Çok sayıda asker yaralandı
Son ankette bir partiden sürpriz çıkış
Son ankette bir partiden sürpriz çıkış
Şahinler Edirne’de eğitimlerini başarıyla tamamladı
Şahinler Edirne’de eğitimlerini başarıyla tamamladı
Anne adaylarına normal doğum eğitimi
Anne adaylarına normal doğum eğitimi