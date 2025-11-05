İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptal ederek il başkanlık görevine çağrı heyeti olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i getirmişti. İstanbul'daki mahkemenin kararının ardından Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP bunun üzerine davanın düştüğünü ilan etmiş ve kayyum kararının kaldırılması için İstinaf’a başvurmuştu. Ancak Gürsel Tekin görevine devam edeceğini duyurmuştu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbiren vermiş olduğu geçici kurul kararının kaldırılması için CHP genel merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan itiraz reddedildi.

TEKİN: İLGİLENDİĞİM BİR ALAN DEĞİL

Kayyum Gürsel Tekin, red kararına dair Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a konuştu. Tekin, “Hiçbir yorum yapmam çünkü hiçbir yargı kararları ile meşgul değilim. Şu anda görevimize devam ediyoruz. En kısa süre içinde bu sorunları bitirip, işimize gücümüze bakmak istiyoruz. Bugünkü kararı bir gördüm ama ilgilendiğim bir alan değil” yorumunda bulundu.