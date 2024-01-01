Kayyumdan kıyak kiralama. Denize sıfır arazi içindeki binalarla kime verildi

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Kayyumdan kıyak kiralama. Denize sıfır arazi içindeki binalarla kime verildi
İzmir Urla ilçesinde kayyumla yönetilen belediyenin yaptığı kıyak kiralama tepki çekti. Belediye, 32 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi 10 yıllığına kiraladı. Urla’da daha önce denize sıfır arazi binalarla birlikte bedelsiz olarak Ensar Vakfı’na kiralanmıştı.

Kayyum ile yönetilen İzmir’in Urla ilçesinde, 32 bin metrekare belediye arazisinin seçime 90 gün kala ‘Park Urla’ adı altında 10 yıllığına kiralandı. Diğer yandan ise AKP’li Menemen Belediyesi Emiralem Mahallesi’ndeki 6 adet konut imarlı altı taşınmazını satışa çıkardı. Biri kayyum diğeri AKP’li başkanının arazileri peşkeş çekmesi tepkiye yol açtı.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre, Urla Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde yer alan 33 dönümlük denize sıfır araziyi 10 yıllığına kiralama projesi ilçeyi ayağa kaldırdı. CHP’liler, “Halka danışılmadan, meclisin seçilmiş üyeleri olmadan, meclis kararıymış gibi alınan bu kararlar usule aykırıdır ve bu işler yasadışıdır. Arazi içindeki binaları “Birilerine“ kiralamak Urla halkının 10 yılına ipotek koymaktır. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

DENİZE SIFIR ARAZİ ENSAR VAKFI’NA BEDELSİZ VERİLMİŞTİ

Diğer yandan, Urla’daki projede bağışçılar arasında bulunan Normpol İnşaat firması, yeni kaymakam Mustafa Gözlet’in Park Urla arazisindeki taşınmazların 10 yıllığına kiralanması için harekete geçtiği iddiaları sonrası belediye ile tüm protokol ve anlaşmayı feshetti.

Yine Urla’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılan Urla Zeytineli’ndeki 40 bin metrekarelik denize sıfır DHMİ arazisi 49 yıllığına Ensar Vakfı’na bedelsiz tahsis edilmişti. AKP’li başkan Aydın Pehlivan, Menemen Belediyesi’ne ait Emiralem Mahallesi’ndeki konut imarlı 6 taşınmazı ihale yoluyla satacak. 12 Ocak’ta yapılacak olan satışlardan belediye 529 milyon 287 bin 200 TL para elde edecek.

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