Kayyumla yönetilen Diyarbakır Belediyesi sosyal medya fenomenlerine para akıtacak

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin seçeceği 25 sosyal medya fenomenine kendi belirleyeceği içeriklerin paylaşılması için için toplam 387 bin 500 TL ödeyeceği ortaya çıktı.

Kayyumla yönetilen Diyarbakır Belediyesi sosyal medya fenomenlerine para akıtacak

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği ihale kapsamında belediyenin bir günlük reklam ve tanıtım faaliyetleri için Youtuber ve sosyal medya fenomenlerine 387 bin 500 TL ödeyeceği ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tartışmalı harcamalarına devam ediyor. Belediye “kenti tanıtacak etkinlik ve organizasyonlar yapmak” için 14 Eylül’de bir ihale düzenleyecek.

Bu ihale kapsamında da Youtuber ve influencerlara (sosyal medya fenomenleri) , belediyenin bir günlük reklam ve tanıtım faaliyetleri için ödeme yapılacağı belirtildi. Yayınlanacak içerikler ise belediye tarafından belirlenecek. “Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti” adı altında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek Youtuber ve influencerlara beş ayrı kategoride yapılacak ödemelere dair şu bilgiler paylaşıldı:

Kategori 1: Beş Youtuber ve influencera 7 bin 500 TL.

Kategori 2: Beş Youtuber ve influencera 10 bin TL.

Kategori 3: Beş Youtuber ve influencera 15 bin TL.

Kategori 4: Beş Youtuber ve influencera 20 bin TL.

Kategori 5: Beş Youtuber ve influencerlara 25 bin TL.

Belediyenin bu beş ayrı kategoride seçeceği toplam 25 Youtuber ve influencera yapılacak ödeme 387 bin 500 TL’yi bulacak.

KAYYUMUN LÜKS MAKAM ODASI GÜNDEM OLMUŞTU

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 62 oy oranıyla HDP’den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, kayyumdan devraldığı makam odasını kamuoyunun gözleri önüne sermişti. AKP’li Kayyum Cumali Atilla’dan devraldığı makam odasının görüntülerini sosyal medyada paylaşan Mızraklı, “halkın parasıyla kendilerine saray yapmışlar” demişti. Kayyum Cumali Atilla’nın, gündem olan makam odası için belediye bütçesinden 2 milyon 127 bin TL harcadığı açıklanmıştı.

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