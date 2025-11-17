CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınarak "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine atanan kayyumun işlemlerine yönelik tepkiler sürüyor.

CHP Şişli İlçe Başkanlığı ve belediyenin CHP’li Meclis Grubu, işten çıkarmaları protesto etmek için belediye önünde eylem yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, belediye yönetiminin halkın oylarıyla gelmediğine vurgu yaparak “Maalesef olağanüstü hâl koşullarında Türkiye’ye dayatılmış olan bir kayyum düzenlemesiyle haksız, hukuksuz yere gözaltına alınıp tutuklanan Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan cezaevine konulduktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı bir işlemle buraya atanan kayyum belediye başkanının yaptığı bir işlemle emekçiler işlerinden uzaklaştırıldı” dedi.

Şahan’ın “Şişli’nin Kanal İstanbul’u” diye nitelendirdiği, Taşyapı tarafından yapımı devam eden rezidans projesine karşı ilçede 9 Kasım’da Şişli Meclisi oluşumu tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yer alan şehir plancılarının aralarında olduğu 9 kişi, cuma günü işten çıkartıldı.

“BU AÇIK BİR SİYASİ KIYIMDIR”

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal da işçilerin gerekçesiz olarak işten çıkarıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Şişli kayyumu, 9 yol arkadaşımızı siyasi kimlikleri olduğu gerekçesiyle cuma günü tek bir tebliğle işten çıkardı. Gerekçeleri 9 Kasım Pazar günü arkamızdaki parkta gerçekleşen Taşyapı karşıtı mahalle toplantısına katılım sağlamaları, işçilik alacağı davası açmaları, CHP’li olmaları, alanında uzman şehir plancıları olmaları; yüzleri yetmemiş, bunu da yazamamışlar tutanaklara. Şişli Belediyesi’nde görev yapan 5 belediye emekçisi hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın yalnızca CHP’ye üye olmaları ve Taşyapı tarafından hukuksuz biçimde yürütülen Şişli’nin Kanal İstanbul’u projesine karşı durmaları, işçilik alacağı davası açmaları sebebiyle işten çıkarılmıştır. Karşımızdaki projeye karşı sesini yükselten, kentine sahip çıkan yurttaşların ve belediye çalışanlarının cezalandırılması kabul edilemez. Bu açık bir siyasi kıyım, sindirme operasyonu ve kayyum düzeninin karakterini ortaya koyan utanç verici bir uygulamadır. Bugün görüyoruz ki kayyum yönetimi, belediye emekçilerini siyasi kimlikleri üzerinden tasfiye ederek Şişli’yi bir sessizlik rejimine döndürmek istemektedir.