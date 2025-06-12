Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın kayyum başvurusunda karar çıktı!

Şişli'nin tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin itirazına yönelik karar çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyondan sonra yürütülen terör soruşturması nedeniyle yerine kayyum atanan Şahan'ın başvurusunda İdare Mahkemesi, karar vericinin Anayasa Mahkemesi olduğuna hükmetti.

İPTAL DAVASINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI TALEP ETTİ

19 Mart tarihinde operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Şahan'ın yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı. 31 Mart 2024 seçimlerinde Şişli'yi kazanan Şahan, yerine kayyum atanmasıyla ilgili açtığı iptal davasında yürütmenin durdurulmasını da talep etti.

Davanın görüldüğü İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2024'te tutuklanıp yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yaptığı benzer başvurudaki kararına atıf yaptı. Mahkeme, Özer'in başvurusunda kayyum atanmasının anayasaya aykırılık içerdiğini belirterek, karar vericinin Anayasa Mahkemesi olduğuna hükmetti. Şahan'ın başvurusunda da Özer'le ilgili karara atıf yapan mahkeme, dosyanın oybirliğiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.