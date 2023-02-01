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  • TV100'e büyük tehdit. Kaz Dağları'nda Nurol Holding'in çevre katliamının haber yapılmasını istemediler

TV100'e büyük tehdit. Kaz Dağları'nda Nurol Holding'in çevre katliamının haber yapılmasını istemediler

Kaz Dağları'nda 'maden çıkartacağız' diye çevre katliamına sebep olan Nurol Holding çalışanları bölgeye haber yapmaya giden TV100 ekibine tehditler savurdu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:50
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Kaz Dağları'nda çevre katliamının haberini yapmak isteyen tv100 ekibine tehdit

TV100'e büyük tehdit. Kaz Dağları'nda Nurol Holding'in çevre katliamının haber yapılmasını istemediler
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Nurol Holding’e ait bir madencilik şirketi de Kaz Dağları'nda madencilik faaliyetine başladı. Başlar başlamaz ise çevre katliamına yol açtı. Kesilen ağaçlar içleri sızlattı.

Maden diye diye ağaç katliamına yol açan ve bu katliamı da haberleştirmek isteyen tv100 ekibinin etrafı firma çalışanları tarafından sarıldı.

TV100 EKİBİNE BÜYÜK TEHDİT

tv100 ekibi de katliamı haberleştirmek için bölgeye gitti. Ancak Nurol Holding çalışanlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Firmanın amacı sözde ağaçları gençleştirmekti. Ancak tv100 ekibinin orada olmasıyla panikledi.

tv100 ekibi firmaya kilometrelerce uzaklıkta haber yapmasına rağmen etrafları sarıldı ve tehdit edildi.

KAZ DAĞLARI RESMEN YOK EDİLİYOR

Nurol Holding bünyesinde faaliyette bulunan bir şirket, bir ilaç firmasından devraldığı arazide madencilik faaliyetiyle ilgili çalışmalara başladı. Maden sahasına giden yol boyunca kesilen çam ağaçları da görüldü. Kesilen çam ağaçları içleri sızlatırken Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği de madencilik faaliyetlerin başlaması üzerine hemen devreye girdi.

Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma derneği 158 bin ağacın kesileceğini duyurdu. Bölgenin su kaynaklarına da maden için el konuldu. Köylüler ise susuz kalma durumuna karşı “Çanakkale’de ormanı, tarımı, yaşamı yok eden altın madenlerine hayır” diyerek bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasında 10 binin üzerinde imza toplandı.

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