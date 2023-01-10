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Kaz Dağları'nda örtü yangını

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 04:35
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Kaz Dağları'nda örtü yangını

Kaz Dağları'nda örtü yangını
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Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor. (AA)

Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

Kaz Dağlarında çıkan örtü yangınına ekiplerce müdahale ediliyor

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