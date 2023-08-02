Kaza geçiren Beren Saat koltuk değnekleri le denize girdi

Beren Saat, ayağını burkması sonucu koltuk değneği kullanmak zorunda kaldı. Ayağına atel takılan Saat, programını değiştirmeyerek tatil için Bodrum'a gitti.

Kaza geçiren Beren Saat koltuk değnekleri le denize girdi

Beren Saat, 12 yıl önce rol aldığı dizinin final yemeğinin çıkışında ayağını burkmuş, yapılan kontroller sonrası atel takılmıştı.Bir ay boyunca koltuk değnekleriyle yürüyebilen Beren Saat, aynı talihsiz kazayı iki hafta önce eşi Kenan Doğulu ile çıktığı yurt dışı tatilinde de yaşadı.

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Beren Saat, uçaktan tekerlekli sandalyeyle indirilmişti. Saat'in ayağına bir kez daha atel takıltı. Evinde iki hafta dinlenen Beren Saat'in ayağından atel çıkarıldı.

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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre bir süre koltuk değneği kullanmak zorunda kalacak olan Beren Saat, Kenan Doğulu ile birlikte bu kez tatil için Bodrum'a gitti.

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Koltuk değneğiyle zor da olsa tatil planlarını değiştirmeyen Beren Saat, kaldıkları otelin plajında bir süre güneşlendikten sonra denize girmek istedi.

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Kenan Doğulu'nun yardımıyla iskeleden denize giren Beren Saat, bir süre yüzdükten sonra kendilerine tahsis edilen locaya geri döndü.

Kaynak Habertürk

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