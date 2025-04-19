Kaza haberiyle korkutmuştu! Berk Atan'ın son durumu nasıl?

Kaza, dün Eskişehir Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U.K., kullandığı 34 EFH 328 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs şarampole devrilirken, içerisindeki Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Berk Atan ile yanındaki Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Berk Atan'ın yoğun bakımda, Taşkın'ın beyin cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İLK BİLGİLER GELDİ

İddialara göre, hastanede detaylı tetkiklerden geçirilen oyuncunun kaburga kemiğinde çatlak tespit edildiği öğrenildi. Sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğu ancak birkaç gün hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Doktorlar, herhangi bir iç kanama veya hayati tehlike bulunmadığını ifade etti. Fakat çarpmanın etkisiyle kaburgada oluşan çatlağın iyileşmesi zaman alacak.

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SETE ARA VERİLECEK

Edinilen bilgilere göre, yaşanan kazanın ardından ünlü oyuncunun yer aldığı sahnelerin çekiminde zorunlu bir revizeye gidilecek. Oyuncunun birkaç hafta istirahat etmesi bekleniyor. Bu yüzden çekimlere kısa bir ara verilmesi planlanıyor.