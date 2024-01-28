Kaza tutanağı tutarken bir kaza daha yaşandı

Kaynak: İHA
Kaza tutanağı tutarken bir kaza daha yaşandı
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda bir yolcu otobüsü ile pikap çarpıştığı kazada tutanak hazırlayan jandarma personeli ve otobüs şoförüne bir cipin çarptı.

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolu Kındıra köyü mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Kartalkaya güzergahında giden Ergün D. idaresindeki 14 ABC 788 plakalı Isuzu D-Max marka pikaba, karşı şeritten gelen Bülent A. kontrolündeki 34 JC 5917 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar buzlanan yolda adeta savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri gönderildi.

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TUTANAK TUTULDUĞU SIRADA BİR BAŞKA KAZA

Jandarma görevlileri kaza tutanağı tuttuğu esnada Kartalkaya yönünden gelen 34 CTC 982 plakalı Range Rover marka cip, buzlanan zeminde hızını alamayarak jandarma personeli Mustafa M. ve otobüs sürücüsüne çarptı. Yaralanan jandarma personeline olay yerindeki ilk müdahalesini pikap sürücüsü Ergün D. yaptı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförü Bülent A.'ya müdahalede bulunurken Mustafa M. ise hastaneye kaldırıldı. Mustafa M.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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