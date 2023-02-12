Kaza ve belalardan korunmak için Allah’a sığınıp dua etmek dinimizde önemli bir yere sahiptir. Besmele çekilerek okunacak dualar kişiyi kaza ve beladan koruyacaktır. Peki, kaza ve beladan korunmak için hangi dua okunur? Dua belayı def eder mi?

KAZA VE BELADAN KORUNMAK İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

İşte kaza ve belalardan korunmak için okunması tavsiye edilen bazı dualar şöyle:

-‘’Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.’’

Anlamı: ‘’Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir.’’

-Nas Suresi: ‘’Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e'ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.’’

-"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim" duası üç defa okunmalı.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

‘’Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim’’ duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.

-Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi ,Kureyş suresi okumalıdır.

-“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.

-Ayetel Kürsi kaza ve beladan korunmak için okunması tavsiye edilmektedir.