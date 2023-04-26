Kaza yapan araç alev alev yandı

Editör: Özlem GÜRAL

Aksaray - Konya Karayolu'nun 2. kilometresinde bir mucize gerçekleşti. Konya’dan Aksaray istikametine otomobiyle seyretmekte olan ismi henüz öğrenilemeyen sürücü bir ara direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç bariyerlere vurduktan sonra durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Bir süre sonra araç cayır cayır yanmaya başladı. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri geldi. O anlar vatandaşların cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Araç kaza sonrası demir yığına döndü. Kazayı gören vatandaş "Sürücü araçtan çıkmadan önce de yanabilirdi. Mucize gerçekleşmiş" yorumunu yaptı.