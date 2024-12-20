Kaza yapan araca başka araç çarptı: 2 ölü

Ankara-Samsun yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 06 EYF 194 plakalı otomobilde bulunan T. D. ve A. E. yaşamını yitirdi.

Aktarılan bilgilere göre, kaza gece saatlerinde Ankara Samsun yolu Kayaş yakınlarında meydana geldi.

ARAÇ YOLUN ORTASINDA KALDI

Verilen bilgilere göre kaza yapan 06 EYF plakalı otomobil, yolun ortasında kaldı. O sırada seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobil yolda kalan araca çarptı ve kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine ulaşan gelen sağlık ekipleri, 06 EYF 194 plakalı araçta bulunan T. D. ve A. E.'nin oracıkta hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma açılırken yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.