Kaza yapan araca yardım giden iki kişiye de başka bir otomobil çarptı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden A.G. idaresindeki 81 EB 172 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Aynı istikamette ilerleyen 34 KU 8046 plakalı otomobilin sürücüsü E.G, kazayı görünce yardım amacıyla aracını emniyet şeridine çekti.

Bu sırada H.B'nin kullandığı 54 AIJ 915 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yapan araca ve 34 KU 8046 plakalı otomobilden inip yardıma giden D.U. ile M.S'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.G, D.U. ve M.S. kentteki hastanelere kaldırıldı.