Kaza yapan araca yardım giden iki kişiye de başka bir otomobil çarptı

Kaynak: AA
Kaza yapan araca yardım giden iki kişiye de başka bir otomobil çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ile ona yardım etmek için araçlarından inen 2 kişi başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden A.G. idaresindeki 81 EB 172 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Aynı istikamette ilerleyen 34 KU 8046 plakalı otomobilin sürücüsü E.G, kazayı görünce yardım amacıyla aracını emniyet şeridine çekti.

Bu sırada H.B'nin kullandığı 54 AIJ 915 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yapan araca ve 34 KU 8046 plakalı otomobilden inip yardıma giden D.U. ile M.S'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.G, D.U. ve M.S. kentteki hastanelere kaldırıldı.

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