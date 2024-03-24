Kaza yapan araçtan yola fırladı, başka aracın altında kalarak can verdi

Kaynak: İHA
Kaza yapan araçtan yola fırladı, başka aracın altında kalarak can verdi
Gebze'de TIR'la çarpışıp dingili kopan araçtan fırlayan yolcu, başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpıştıktan sonra dingili kopan otomobilden yola fırlayan yolcu, başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Feci kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kaza, D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 34 UL 7664 plakalı otomobil sürücüsü, Y.D. hakimiyetindeki 34 ACS 619 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyere vuran otomobilin dingili koptu. Otomobildeki Doğukan Demircan isimli yolcu yola fırladı. S.K. kontrolündeki 54 LH 882 plakalı otomobil ise yolda yatan kazazedenin üzerinden geçti. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü ve 2 yolcuyu sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. Otomobilin üzerinden geçtiği talihsiz adam, ağır yaralı olarak ambulansa taşındı. Doğukan Demircan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavileri sürüyor.
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