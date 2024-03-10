Kaza yapan motosikletli başka bir motosiklete bindi kaçtı

Kaza, akşam saatlerin Düzce şehir merkezinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, plakasız bir motosiklet kullanan sürücü, Mehmet Akif Caddesi ile Namık Kemal Sokak kavşağında karşıya geçmek üzere olan Ömer Faruk L. idaresindeki Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü daha sonra Mehmet Akif Caddesi üzerinde hareket halindeki İrfan K.’nin kullandığı Ford marka otomobilin kaportasına düştü.

Kaza nedeniyle 2 otomobilde hasar oluşurken motosiklet sürücüsü ise çevredekilerin yardımıyla tekrar ayağa kalktı. Zorlukla ayakta duran adam olay yerine gelen bir başka motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası yolda araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası araçları hasar alan otomobil sahipleri ise büyük çaresizlik yaşadı.