Kaza yapan motosikletli genci araç ezdi, feci ölümü herkes izledi

Mersin’in Erdemli ilçesinde, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de ağır yaralanırken, olay yerine toplanan vatandaşlar cenazenin kaldırılmasını izledi.

KAZA ERDEMLİ’DE MEYDANA GELDİ

Kaza, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Muhammed Samet Özçat, 42 ENU 84 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz nasıl olduğu belirlenemeyen bir şekilde kaza yaptı. Durum, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletten savrulan Özçat’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaklaşık 30 metre geride ağır yaralı bir başka şahıs olan E.Y.'yi fark etti. E.Y., ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

CENAZENİN KALDIRILMASI MERAKLA İZLENDİ

Kaza yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından, Özçat’ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Cenazenin kaldırıldığı sırada, çevredeki çok sayıda vatandaşın olay yerini meraklı bir şekilde izlemesi dikkat çekti.

KAZANIN SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Polis, kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı ve görgü tanıklarıyla da görüşmeler yaptı. Görgü tanıklarından birinin, motosiklet sürücüsünün üzerinden bir aracın geçtiğini söylediği öğrenildi. Tedavisi süren ve şuuru kapalı olan yaralı E.Y.’nin de motosikletin çarpması sonucu yaralandığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.