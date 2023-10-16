Kaza yapmamak için direksiyonu kırdı çukura düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırarak hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki şebeke çukuruna düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Kaza yapmamak için direksiyonu kırdı çukura düştü

İHA'nın haberine göre, kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesinde meydana geldi. Önünde seyreden Aslı E. yönetimindeki 41 B 1788 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için aniden direksiyonu kıran İksan D. idaresindeki 34 SJ 7348 plakalı otomobil, İSU'ya ait şebeke çukuruna düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak, sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

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