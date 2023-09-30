Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı

Olay saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkecan T.’nin kullandığı araca aynı istikamette aşırı hızla ilerleyen ve sürücü ismi öğrenilemeyen araç arkadan çarptı.

Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, iddiaya göre hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kaza mahallindeki incelemeleri sonrası kaza yapan taraflardan Berkecan T. olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak soruşturma başlattı.