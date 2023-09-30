Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taraflardan biri olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Kaza yaptı, aracını bırakıp kaçtı

Olay saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkecan T.’nin kullandığı araca aynı istikamette aşırı hızla ilerleyen ve sürücü ismi öğrenilemeyen araç arkadan çarptı.

Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, iddiaya göre hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kaza mahallindeki incelemeleri sonrası kaza yapan taraflardan Berkecan T. olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kaçan sürücüyü bulmak soruşturma başlattı.

aw041993-01-001.jpg

aw041993-02.jpg

aw041993-03.jpg

aw041993-04.jpg

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
İstanbul Boğazı'nda ‘balık’ denetimi Yaşam
İstanbul Boğazı'nda ‘balık’ denetimi
Aydın'da kovalama sonucu durdurulan şüpheli polisi bıçakla yaraladı Yaşam
Aydın'da kovalama sonucu durdurulan şüpheli polisi bıçakla yaraladı
Babasının otomobilini sollamak isterken kazaya neden oldu: 6 yaralı Yaşam
Babasının otomobilini sollamak isterken kazaya neden oldu: 6 yaralı
Yarasa mağarasında bulundu, en eski ayakkabı olduğu ortaya çıktı Bilim
Yarasa mağarasında bulundu, en eski ayakkabı olduğu ortaya çıktı
Kontrollü yıkımda evi zarar gördü; şantiye şefini tüfekle öldürdü Yaşam
Kontrollü yıkımda evi zarar gördü; şantiye şefini tüfekle öldürdü
Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Yaşam
Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro yakalandı Yaşam
Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro yakalandı