Kaza yaptı kendini unuttu motosikletine üzüldü

Kaynak: İHA
Kaza yaptı kendini unuttu motosikletine üzüldü

Kartal'da yaşanan bir trafik kazasında, motosikletiyle devrilen kadın sürücü, yaralanmadan kurtulmasına rağmen, hasar gören motosikletine duyduğu üzüntüyle dikkat çekti. Bu anlar, bir cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Kaza, Kartal'ın Soğanlık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü seyir halindeyken kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Motosikleti yere düşüp sürüklendi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, bir süre şokunu atlatmaya çalışarak yolda oturdu.

Daha sonra hasar gören motosikletinin başına giden kadın, motosikletine zarar gelmesinden dolayı üzüntüsünü ifade etti.

Olay yerinde bulunan diğer vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştılar ve bu sırada yaşananlar, orada bulunan bir başka kişi tarafından videoya alındı.

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