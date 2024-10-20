Kaza yaptığı kamyonetinden inen adama araba çarptı

Kaynak: DHA
Kaza yaptığı kamyonetinden inen adama araba çarptı

Bursa İnegöl'de park halindeki otomobile çarpıp, yardım istemek için yola çıkan kamyonetin sürücüsü 32 yaşındaki İsmail Salih'e otomobil çarptı. İsmail Salih ağır yaralandı, sürücü kaza yerinden kaçtı.

İnegöl'de meydana gelen kaza, Suriye uyruklu İsmail Salih'in direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarpmasıyla başladı. Çarpmanın ardından Salih, yardım istemek üzere yola çıktı.

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Ancak bu sırada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil ona çarparak üzerinden geçti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Salih'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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