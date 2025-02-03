Kazada 2 araç arasında sıkışan çocuk can verdi

Kayeri'de yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı. Kaza sırasında mola veren aracın dışında bulunan iki kardeşten 9 yaşındaki Berat Efe Geldi, iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde yolu, Örenşehir Mahallesi yakınlarında yaşandı. Enes Geldi'nin kullandığı 10 BJ 949 plakalı hafif ticari araç, mola vermek amacıyla yol kenarında durdu. Aile araçta otururken, Ensar ve kardeşi Berat Efe Geldi dışarı çıkarak aracın arka kısmına geçti. Bu sırada Durdu Polat’ın kullandığı 50 KF 250 plakalı otomobil, çocuklardan Berat Efe Geldi ile hafif ticari araca çarptı.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası, hafif ticari araçtan inen aile, arka tarafa koşarak geçtiklerinde Berat Efe'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, Berat Efe Geldi’nin iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Durdu Polat ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Aile, kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu.

AİLE TATİL YOLUNDA KAZA YAPTI

Geldi ailesinin, Mersin’den Kayseri’ye tatil için geldikleri ve geri dönüş yolunda bu kazanın meydana geldiği öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin arkadan çarptığı anlar kaydedildi. Ayrıca, Berat Efe'nin iki araç arasında sıkıştığı ve kazadan hemen sonra ailenin çocuğa doğru koştuğu anlar da kameraya yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.