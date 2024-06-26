Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da sürücü kontrolünden çıkan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Söz konusu kaza Afyonkarahisar Emirdağ ilçesi Ümraniye Köyü kavşağında meydana geldi. Kazaya dair olay yerinden aktarılan bilgilere göre Antalya plakalı bir aracın sürücüsü henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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