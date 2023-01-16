16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:58
Takip Et

Kazada hayatını kaybede 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
+
Aa
-

Kaza, dün Hendek ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis otobüsü ile Eyüp Uzunoğlu (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Uzunoğlu, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzunoğlu’nun cenazesi, Hendek ilçesi Kırktepe Mahallesi Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
1
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
3
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
4
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿BAE'den yeni Sedat Peker gelişmesi. Avukatı son gelişmeyi duyurdu
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
7
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Millet İttifakı ezdi geçti. İstanbul'daki son anket ortaya çıktı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Almanya Başbakanı Scholz, Savunma Bakanı Lambrecht'in istifasını kabul etti
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kazada ölen 17 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Balya yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.