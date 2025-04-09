Kazada öldü sanılıyordu! Kafasından mermi çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazada öldü sanılıyordu! Kafasından mermi çıktı

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında 5 Nisan günü meydana gelen kazada yaralı olarak geldiği hastanede hayatını kaybeden sürücünün otopsisinde başından mermi çekirdeği çıktı.


Olay, 5 Nisan günü Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole düştü.

aw428378-01.jpg


Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan Vural önce Banaz Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural 8 Nisan günü hayatını kaybetti.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ön otopside Vural’ın kafasından mermi çekirdeği çıkartıldı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son Haberler
AKP’lilerden Erdoğan’ı kızdıracak şok benzetme! İmamoğlu üzerinden...
AKP’lilerden Erdoğan’ı kızdıracak şok benzetme! İmamoğlu üzerinden...
15 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Dünyanın önde gelen markalarına ürün sağlıyor
15 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Dünyanın önde gelen markalarına ürün sağlıyor
Meteoroloji saat vererek açıkladı: Lapa lapa kar yağacak! Çok kuvvetli geliyor... (9 Nisan 2025)
Meteoroloji saat vererek açıkladı: Lapa lapa kar yağacak! Çok kuvvetli geliyor...
Yeniçağ Gazetesi: 1 kilo et için 6 saat çalışmak gerekiyor
Yeniçağ Gazetesi: 1 kilo et için 6 saat çalışmak gerekiyor
Gümüşhane depremle uyandı (9 Nisan 2025)
Gümüşhane depremle uyandı (9 Nisan 2025)