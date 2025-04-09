Kazada öldüğü sanıldı: Otopsi sonucundaki gerçek şoke etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kazada öldüğü sanıldı: Otopsi sonucundaki gerçek şoke etti!

Uşak'ta 5 Nisan günü meydana gelen kazada hastaneye yaralı olarak kaldırılmıştı. 44 yaşındaki İsmail Vural'ın otopsi sonucundaki gerçek şoke etti.

Olay, 5 Nisan günü Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole düştü.

Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan Vural önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural 8 Nisan günü hayatını kaybetti.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ön otopside Vural'ın kafasından mermi çekirdeği çıkartıldı.

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Öte yandan, jandarma ekiplerince cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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