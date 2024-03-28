Kazada savrulan motosiklet, kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada kuryelik yapan motosiklet sürücüsü Mehmet Özçelik (26) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, 28 Mart 2024 tarihinde saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ü. (21) idaresindeki 38 DA 200 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen Mehmet Özçelik yönetimindeki 07 BAA 985 plakalı motosiklete çarptı.

Savrulan motosiklet, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı bir kadına ve 1 yayaya çarptı. Kazada, kuryelik yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsü Mehmet Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.