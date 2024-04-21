Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kazada yaralanan astsubay hayatını kaybetti
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şırnak'taki kaza, dün akşam akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. Yafes Mahallesi’nden Şerafettin Elçi Caddesine doğru seyir halinde olan Berat G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı cip, kavşaktan çıkan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobildeki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ozan Y. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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SINAV İÇİN İLÇEYE GİTMİŞLER

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Kurt’un, görev yaptığı Beytüşşebap ilçesinden arkadaşı Astsubay Ozan Y. ile birlikte Cizre ilçesine ALES sınavı için gittikleri öğrenildi. Kurt’un cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Adana’ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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