Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı kara bandı Ömürevleri Kavşağı'nda bir hafta önce yaşandı.
Alınan bilgilere göre, 38 yaşındaki Ertuğrul Pank'ın kullandığı motosiklet bir otomobille çarpıştı. Olay yerinde ağır yaralanan Pank, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Pank, yedi gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ertuğrul Pank, İlkadım ilçesindeki Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.