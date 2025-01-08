Kazada yaralıya şarj kablosuyla turnike yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi mevkiinde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerinde bulunan çevredekiler, yaralıya şarj makinesi kablosu ile turnike yaparak yardım etti.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği ve diğer ayrıntılarla ilgili incelemeler sürüyor.